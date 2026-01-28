Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Guimaraes
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Guimaraes, Португалия

8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Дом 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Расположенный на участке площадью 464 кв.м., этот дом сочетает в себе современные линии с тр…
$1,01 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Guimaraes, Португалия
Дом 5 спален
Guimaraes, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
5-комнатный дом с 559 кв.м общей строительной площади, бассейном, садом и гаражом для трех а…
$1,78 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Дом 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Расположенный на участке площадью 464 кв.м., этот дом сочетает в себе современные линии с тр…
$987,064
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 5 спален в Guimaraes, Португалия
Дом 5 спален
Guimaraes, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
5-комнатный дом с 559 кв.м общей строительной площади, бассейном, садом и гаражом для трех а…
$1,75 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Guimaraes, Португалия
Дом 5 спален
Guimaraes, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
5-комнатный дом с 559 кв.м общей строительной площади, бассейном, садом и гаражом для трех а…
$1,75 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Guimaraes, Португалия
Дом 5 спален
Guimaraes, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
5-комнатный дом с 559 кв.м общей строительной площади, бассейном, садом и гаражом для трех а…
$1,74 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Дом 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Расположенный на участке площадью 464 кв.м., этот дом сочетает в себе современные линии с тр…
$987,064
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Дом 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Расположенный на участке площадью 464 кв.м., этот дом сочетает в себе современные линии с тр…
$985,231
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Guimaraes, Португалия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти