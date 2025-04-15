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Виллы в Grandola, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Grandola, Португалия
Вилла
Grandola, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке A…
$464,341
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Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$672,729
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