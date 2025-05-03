Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Фуншал
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Купить квартиру в Фуншале, Португалия

двухкомнатные
12
трехкомнатные
9
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$611,572
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
$481,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только привил…
$254,822
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смотровой пло…
$787,115
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет собой оазис, р…
$770,127
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$453,016
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти