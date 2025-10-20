Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Ferreira do Zezere, Португалия

1 объект найдено
Производство 5 420 м² в Ferreira do Zezere, Португалия
Производство 5 420 м²
Ferreira do Zezere, Португалия
Площадь 5 420 м²
Этаж 2/3
В продаже большой участок земли. Отлично расположен для бизнеса. Площадь участка 5420,00 м2.…
$704,250
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
