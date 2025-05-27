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Отели в Evora, Португалия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 4 122 м² в Эвора, Португалия
Отель 4 122 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 51
Площадь 4 122 м²
ЛОКАЛИЗАЦИЯ:Отель расположен в историческом центре Эворы.Этот город является объектом Всемир…
$319,113
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Отель 1 856 м² в Эвора, Португалия
Отель 1 856 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 299
Площадь 1 856 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕЭвора - единственный португальский город, входящий в Сеть старейших городов Евро…
$319,113
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