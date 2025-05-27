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Коммерческая недвижимость в Evora, Португалия

3 объекта найдено
Отель 4 122 м² в Эвора, Португалия
Отель 4 122 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 51
Площадь 4 122 м²
ЛОКАЛИЗАЦИЯ:Отель расположен в историческом центре Эворы.Этот город является объектом Всемир…
$319,113
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Отель 1 856 м² в Эвора, Португалия
Отель 1 856 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 299
Площадь 1 856 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕЭвора - единственный португальский город, входящий в Сеть старейших городов Евро…
$319,113
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Коммерческое помещение 311 м² в Эвора, Португалия
Коммерческое помещение 311 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Великолепный фермерский дом с 4 спальнями в самом сердце Алентежу. Построен на участке площа…
$911,752
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