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Жильё в Эшпозенде, Португалия

1 объект найдено
Вилла в Эшпозенде, Португалия
Вилла
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями на участке площадью 230 м² с прекрасным расположением в н…
$512,231
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Параметры недвижимости в Эшпозенде, Португалия

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