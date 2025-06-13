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Коммерческая недвижимость в Cuba, Португалия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 340 м² в Cuba, Португалия
Коммерческое помещение 1 340 м²
Cuba, Португалия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 340 м²
Расположенное в самом сердце Алентежу, это поместье имеет 7 га плодородной земли с природным…
$3,19 млн
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