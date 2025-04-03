Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Cascais
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Cascais, Португалия

Cascais e Estoril
17
Вилла Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,53 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,18 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$1,97 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,24 млн
Оставить заявку
Вилла с бассейном, с садом, с супермаркетом в Cascais, Португалия
Вилла с бассейном, с садом, с супермаркетом
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
$2,40 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
$949,574
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,40 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с террасой, с бассейном в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
$3,38 млн
Оставить заявку
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,29 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества, расположе…
$1,17 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Alcabideche, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
$709,452
Оставить заявку
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
$1,74 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов