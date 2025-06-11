Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Cascais
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Cascais, Португалия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 872 м² в Cascais, Португалия
Коммерческое помещение 872 м²
Cascais, Португалия
Площадь 872 м²
Коммерческое помещение площадью 872 м2 расположено в Жункейро, в отличном районе Каркавелоса…
$1,17 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти