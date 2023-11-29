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Шале в Cascais, Португалия

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1 объект найдено
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Cascais, Португалия
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
€18,00 млн
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Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

у моря
недорогая
элитная
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