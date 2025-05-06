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Купить квартиру в Cascais, Португалия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Новая квартира118 м2 с 3 спальнями в кондоминиуме, состоящем из 22 квартир, типология2 и  3 …
$673,861
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новая квартира с 2 спальнями в новом кондоминиуме Green Plaza Carcavelos общей площадью 103 …
$883,381
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Просторная комфортабельная квартира, расположена в 5 минутах от  линии пляжей Кашкайш.Во все…
$787,115
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Здание Talaia Residence расположено в очень тихом жилом районе, сосредоточенном в долине Оэй…
$648,945
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