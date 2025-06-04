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Купить квартиру в Cascais, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира 2 спальни площадью 134 кв.м., новая, с 2 парковочными местами, террасами общей площ…
$1,67 млн
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,88 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
$3,15 млн
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