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Купить квартиру в Braga, Португалия

Эшпозенде
33
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33 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$720,911
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Апартаменты T2площадью 94 м2, с открытой площадью 43 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$669,418
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты T1+1 площадью 97 м2, с открытой площадью 38 м2 и 1 парковочным местом, расположе…
$686,582
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Апартаменты T2площадью 94 м2, с открытой площадью 42 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$680,861
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Апартаменты T2площадью 90 м2, с открытой площадью 25 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$646,532
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты T2площадью 98 м2, с открытой площадью 34 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$732,354
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современные апартаменты с 3 спальнями, жилой площадью 150 м2 и внешней площадью 59 м2, допол…
$938,329
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Квартира 4 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 4 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,69 млн
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартаменты T2 площадью 94 м2, с открытой площадью 32 м2 и 1 парковочным местом, расположенн…
$703,747
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартаменты T2 площадью 93 м2, с открытой площадью 32 м2 и 1 парковочным местом, расположенн…
$726,633
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$635,088
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Квартира 1 спальня в Эшпозенде, Португалия
Квартира 1 спальня
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Расположенные в одном из самых желанных мест в мире, эти апартаменты с 1 спальней являются …
$537,823
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв. м, открытой террасой 42 кв. м и 1 парковочным местом…
$680,861
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Квартира 1 спальня в Эшпозенде, Португалия
Квартира 1 спальня
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот однокомнатный апартамент является …
$514,937
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$720,911
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Современная квартира T2 площадью 135 м² и с внешней территорией 38 м², с одним парковочным м…
$732,354
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Эти апартаменты T1+2, расположенные в туристическом комплексе, находятся между деревнями Фер…
$583,595
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$635,088
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Расположенная в одном из самых желанных мест в мире, эта квартира с 3 спальнями является жем…
$972,658
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты T2площадью 98 м2, с открытой площадью 33 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$680,861
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты T2площадью 98 м2, с открытой площадью 34 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$709,468
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$635,088
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты T1+1 площадью 80 м2, с открытой площадью 40 м2 и 1 парковочным местом, расположе…
$703,747
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты T2площадью 90 м2, с открытой площадью 25 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$646,532
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Эти апартаменты T1+2, расположенные в туристическом комплексе, находятся между деревнями Фер…
$583,595
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты T1+1 площадью 80 м2, с открытой площадью 40 м2 и 1 парковочным местом, расположе…
$680,861
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Апартаменты T2+1 площадью 124 м2, с открытой площадью 48 м2 и 1 парковочным местом, располож…
$795,291
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Квартира 1 спальня в Эшпозенде, Португалия
Квартира 1 спальня
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот однокомнатный апартамент является …
$537,823
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Квартира 3 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 3 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современная квартира T3 площадью 150 м² и с внешней территорией 59 м², с двумя парковочными …
$869,671
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Квартира 2 спальни в Эшпозенде, Португалия
Квартира 2 спальни
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Апартаменты T2площадью 94 м2, с открытой площадью 42 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$709,468
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Типы недвижимости в Braga

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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Braga, Португалия

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