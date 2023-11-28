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Земельные участки в Aveiro, Португалия

11 объектов найдено
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
€1,500
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Земельные участки в Gafanha da Nazare, Португалия
Земельные участки
Gafanha da Nazare, Португалия
Площадь 1 356 м²
€89,900
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Земельные участки в Oliveirinha, Португалия
Земельные участки
Oliveirinha, Португалия
Площадь 1 140 м²
€100,000
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Земельные участки в Santa Joana, Португалия
Земельные участки
Santa Joana, Португалия
€80,000
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Земельные участки в Sao Bernardo, Португалия
Земельные участки
Sao Bernardo, Португалия
Площадь 352 м²
Земля в С. Бернардо, с жильем, которое может быть реконструировано, и район с несколькими ра…
€85,000
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Земельные участки в Aradas, Португалия
Земельные участки
Aradas, Португалия
Площадь 862 м²
Отличная земля для строительства домов в Арадасе.Расположен на Rua Direita de Aradas, недале…
€210,000
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Земельные участки в Ouca, Португалия
Земельные участки
Ouca, Португалия
Площадь 1 410 м²
Городская земля в Оука для строительства.Отличный участок, расположенный на въезде в Оуку, н…
€60,000
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Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
Отличная земля в промышленной зоне Табойра в Авейру, недалеко от фабрики Love Ceramics, Reta…
€450,000
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Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
Площадь 122 м²
Земля под застройку, очень удачно расположенная, в центре Эсгейры с отличным доступом к A25 …
€70,000
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Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
Площадь 3 200 м²
Море тростника, сухое, прислоненное к каналу лимана, в 100 метрах от входа в пешеходные доро…
€35,000
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Земельные участки в Macinhata do Vouga, Португалия
Земельные участки
Macinhata do Vouga, Португалия
Площадь 1 400 м²
€80,000
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