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Португалия
Земельные участки
Aveiro
Земельные участки в Aveiro, Португалия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Esgueira, Португалия
€1,500
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Земельные участки
Gafanha da Nazare, Португалия
1 356 м²
€89,900
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Земельные участки
Oliveirinha, Португалия
1 140 м²
€100,000
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Земельные участки
Santa Joana, Португалия
€80,000
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Земельные участки
Sao Bernardo, Португалия
352 м²
Земля в С. Бернардо, с жильем, которое может быть реконструировано, и район с несколькими ра…
€85,000
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Земельные участки
Aradas, Португалия
862 м²
Отличная земля для строительства домов в Арадасе.Расположен на Rua Direita de Aradas, недале…
€210,000
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Земельные участки
Ouca, Португалия
1 410 м²
Городская земля в Оука для строительства.Отличный участок, расположенный на въезде в Оуку, н…
€60,000
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Земельные участки
Esgueira, Португалия
Отличная земля в промышленной зоне Табойра в Авейру, недалеко от фабрики Love Ceramics, Reta…
€450,000
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Земельные участки
Esgueira, Португалия
122 м²
Земля под застройку, очень удачно расположенная, в центре Эсгейры с отличным доступом к A25 …
€70,000
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Земельные участки
Esgueira, Португалия
3 200 м²
Море тростника, сухое, прислоненное к каналу лимана, в 100 метрах от входа в пешеходные доро…
€35,000
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Земельные участки
Macinhata do Vouga, Португалия
1 400 м²
€80,000
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