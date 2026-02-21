Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Anadia
  4. Жилая

Жилье в Anadia, Португалия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Anadia, Португалия
Квартира 1 спальня
Anadia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
1-комнатная квартира, новая, 72 кв.м (грубая площадь), с парковкой, балконом и кладовой, в E…
$525,397
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Anadia, Португалия
Квартира 1 спальня
Anadia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
1-комнатная квартира, новая, 72 кв.м (грубая площадь), с парковкой, балконом и кладовой, в E…
$524,414
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Anadia, Португалия
Квартира 1 спальня
Anadia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
1-комнатная квартира, новая, 72 кв.м (грубая площадь), с парковкой, балконом и кладовой, в E…
$525,397
Оставить заявку
OneOne
Квартира 1 спальня в Anadia, Португалия
Квартира 1 спальня
Anadia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
1-комнатная квартира, новая, 72 кв.м (грубая площадь), с парковкой, балконом и кладовой, в E…
$524,414
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Anadia, Португалия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти