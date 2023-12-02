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Дома в Amarante, Португалия

1 объект найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы в Amarante, Португалия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Amarante, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
€750,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Amarante, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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