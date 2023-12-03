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Жильё в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Barreiro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
€349,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
€285,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
€359,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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