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Жилье в Algoz e Tunes, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Algoz, Португалия
Вилла
Algoz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Элегантная вилла Сильвес Т5, сочетающая традиции Алгарве с современной изысканностьюРасполож…
$1,60 млн
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Параметры недвижимости в Algoz e Tunes, Португалия

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