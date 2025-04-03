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Купить квартиру в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 4 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Это жилой р…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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