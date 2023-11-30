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Купить квартиру в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Расположенное рядом с Parque da Cidade   и недалеко от Foz do Douro, здание Aldoar – Casas d…
€735,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Это жилой р…
€976,505
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Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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