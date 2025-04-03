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Купить квартиру в Alcantarilha e Pera, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Pera, Португалия
Квартира 2 спальни
Pera, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
$321,982
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Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов