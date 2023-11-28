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Жильё в Alcantara, Португалия

квартиры
19
40 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 98 кв.м. в Alc & acirc; Нтара, Лиссабон, встр…
€540,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Апартаменты студия площадью 38m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
€270,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Апартаменты студия площадью 35m² и верандой 3.10m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплек…
€280,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Апартаменты студия площадью 38.60m² и верандой 3.10m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комп…
€285,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Апартаменты студия площадью 35m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
€275,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с террасой в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, с террасой
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 60m², верандой 4.76m², террасой 3.10m² Santo Amaro 154…
€500,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и верандой 4.40m² Santo Amaro 154 - это новый жил…
€390,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 50m² и верандой 1.40m² Santo Amaro 154 - это новый жил…
€380,000
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Квартира с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира с лифтом
Alcantara, Португалия
Площадь 53 м²
Апартаменты студия площадью 53m² Santo Amaro 154 - это новый жилой комплекс, который зародит…
€370,000
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Квартира 1 спальня с лифтом в Alcantara, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом
Alcantara, Португалия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 55M и верандой 1.40m² Santo Amaro 154 - это новый жило…
€385,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 83,53m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€440,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€500,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€520,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
2-комнатная квартира площадью 76,57m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€535,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€545,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
2-комнатная квартира площадью 132m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в са…
€740,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
2-комнатная квартира площадью 132m², и верандой 13m², расположенная в новом жилом проекте в …
€750,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
2-комнатная квартира площадью 131m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Алка…
€755,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
Количество спален 2
Площадь 130 м²
2-комнатная квартира площадью 130m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Алка…
€745,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€420,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€420,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 83,53m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€525,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
2-комнатная квартира площадью 84,95m² и верандой 10,76m², расположенная в новом жилом проект…
€550,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72,03m² и верандой 8,53m², расположенная в новом жилом проекте…
€550,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
2-комнатная квартира площадью 76,57m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€501,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€501,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 83,53m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€550,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Алкан…
€530,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Апартаменты Т1 площадью 68m² и патио 4m² в новейшем комплексе, рождающемся в центре Лиссабон…
€395,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Апартаменты Т2 площадью 81m² в новейшем комплексе, рождающемся в центре Лиссабона. Расположе…
€530,000
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Параметры недвижимости в Alcantara, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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