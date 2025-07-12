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Квартиры-студии в Albufeira, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 3 спальни в Guia, Португалия
Студия 3 спальни
Guia, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Этот прекрасно отремонтированный двухэтажный полуотдельный таунхаус расположен в самом сердц…
$499,098
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Студия 4 спальни в Albufeira, Португалия
Студия 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Современный четырехспальный таунхаус на продажу в Бранкейре. Эта недвижимость расположена в …
$1,06 млн
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

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