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Дуплексы в Албуфейра, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс с балконом, с кондиционером, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Дуплекс с балконом, с кондиционером, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
€570,000
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Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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