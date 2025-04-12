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Жильё в Agueda, Португалия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Valongo do Vouga, Португалия
Дом 3 спальни
Valongo do Vouga, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
$309,499
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Параметры недвижимости в Agueda, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов