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Долгосрочная аренда домов в Зомбках, Польша

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Зомбки, Польша
Дом 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Сдается в аренду: 3-комнатная квартира в Ząbkach. Просторная, комфортная, новая 3-комнатная…
$1,161
в месяц
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inwest.warszawa
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