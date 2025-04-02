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Квартиры в Вроцлавский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сехнице, Польша
Квартира 2 комнаты
Сехнице, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
За продажу! Красивая, законченная квартира, расположенная в центре города! Местонахождение: …
$284,145
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Bielany Wroclawskie, Польша
Квартира 2 комнаты
Bielany Wroclawskie, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Квартира с климатом в довоенном здании - Товары, Вроцлав Ищете место с душой и историей? Эта…
$87,438
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Собутка, Польша
Квартира 2 комнаты
Собутка, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Предлагаю просторную квартиру площадью 65,30 м2, ал. Домашняя армия, за исключительность, ищ…
$190,868
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Вроцлавский повят, Польша

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