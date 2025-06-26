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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Велюнь, Польша

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Вы можете стать первым арендатором!Для аренды свежеприготовленной квартиры, в высоком станда…
$765
в месяц
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Квартира 1 комната в Велюнь, Польша
Квартира 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Мы предлагаем полностью оборудованную, высококлассную однокомнатную квартиру с отдельной спа…
$601
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру в главном центре Лодзи, на улице Водна 23. Он расположен …
$730
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
2-комнатная квартира в аренду впервые в высоком стандарте. Квартира имеет площадь 44 м2, рас…
$820
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уникальная 2-уровневая квартира в стиле лофт в аренду, отделанная по высоким стандартам. Ква…
$957
в месяц
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Студия 1 комната в Велюнь, Польша
Студия 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Высокий стандарт квартиры-студии в аренду, площадью 27 м2. Квартира расположена в новой инве…
$629
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 1 комната в Велюнь, Польша
Квартира 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 27 м2, расположенная в новом здании фабричного сти…
$642
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Для аренды совершенно новая высококлассная 2-комнатная квартира площадью 43 м2, расположенна…
$820
в месяц
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Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Для аренды 2-комнатной квартиры (35м2) на улице Таргова. Очень просторный, он создает впечат…
$683
в месяц
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Fox Promotion S.C
Языки общения
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