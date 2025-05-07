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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Вонгровце, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 2 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Добро пожаловать в этот фантастический жилой комплекс, где мы рады представить две совершенн…
$701
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 3 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Внимание всем искателям недвижимости Познани! У нас есть прекрасная возможность для вас. Пре…
$703
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Квартира 1 комната в Вонгровец, Польша
Квартира 1 комната
Вонгровец, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Квартира-студия, расположенная по адресу Rataje Zelazna 1C. Квартира расположена на 2-м этаж…
$663
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
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