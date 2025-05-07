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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Томашуве-Мазовецком, Польша

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Для аренды 3-комнатная квартира площадью 56м2, расположенная на первом этаже новой инвестици…
$982
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
3-комнатная квартира в аренду площадью 70 м2, расположенная на первом этаже инвестиции CENTR…
$1,035
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 2 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира в центре, в минуте от станции Лодзь Фабрична.Очень близко к улице Петрковской.Новая…
$714
в месяц
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Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Квартира 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагаем новую, стильную и очень просторную однокомнатную квартиру площадью 35м2 с кровать…
$555
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Студия 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Студия 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную квартиру-студию площадью 35 м2 с кроватью з…
$582
в месяц
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Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Студия 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Студия 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 35 м2 с кроватью в инвестиц…
$582
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Квартира 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Для аренды стильная и очень просторная студия на 7 этаже с площадью около. 34 м2 в инвестици…
$582
в месяц
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Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 2 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную 2-комнатную квартиру площадью 47м2 на пятом…
$740
в месяц
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Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 2 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая, красивая, 2-комнатная квартира в аренду в Лодзи в новом многоквартирном доме «Централ…
$767
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
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