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Дома в Подкарпатском воеводстве, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Budy Glogowskie, Польша
Дом 4 комнаты
Budy Glogowskie, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,329
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Rudna Wielka, Польша
Дом 4 комнаты
Rudna Wielka, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу красивый одноэтажный дом в Рудной Вельке недалеко от Жешува.Информация…
$220,849
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Подкарпатском воеводстве, Польша

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