Квартиры в Радомщанском повяте, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Wojnowice, Польша
Квартира 3 комнаты
Wojnowice, Польша
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Добро пожаловать в 3-комнатную квартиру, расположенную на первом этаже в тихом районе Войнов…
$82,526
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Параметры недвижимости в Радомщанском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
