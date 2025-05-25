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Долгосрочная аренда домов в Прушкуве, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Прушкув, Польша
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Сдаётся дом в аренду - идеально подходит для семьи или бизнеса - Pruszków, ул. Miernicza 31/…
$1,558
в месяц
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