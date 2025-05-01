Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Прушкув
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Прушкуве, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Прушкув, Польша
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/5
Сдаётся новая 1-комнатная квартира - Pruszków, ул. Waryńskiego, 5. 26 м² | балкон 3 м² | 4 э…
$565
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти