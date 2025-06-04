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Дома в Прушкуве, Польша

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Прушкув, Польша
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается просторный дом 190 м² на участке 681 м² в Pruszków. Дом расположен в тихом районе …
$560,575
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Дом 1 комната в Прушкув, Польша
Дом 1 комната
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Площадь 217 м²
Этаж 1/1
Продается современный дом площадью 217 м² на участке около 485 м² в районе Bąki, Pruszków.  …
$531,211
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
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