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Долгосрочная аренда домов в Марках, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду сегмент в Марках (под Варшавой) в красивом месте возле заповедной зоны. Общ…
$1,723
в месяц
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Дом 6 комнат в Марки, Польша
Дом 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду дом-близнец с садом в Марках. Дом идеально подходит для проживания семьи ил…
$2,754
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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