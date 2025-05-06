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Долгосрочная аренда магазинов в Малопольском воеводстве, Польша

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3 объекта найдено
Магазин 3 690 м² в Краков, Польша
Магазин 3 690 м²
Краков, Польша
Площадь 3 690 м²
для аренды производственно-складского зала с социально-офисной частью, расположенной по адре…
$18,516
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Магазин 100 м² в Малопольское воеводство, Польша
Магазин 100 м²
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 100 м²
Зал в аренду - Чижины Холл: - Доступное пространство для хранения на первом этаже площадью …
$926
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Магазин 100 м² в Малопольское воеводство, Польша
Магазин 100 м²
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 100 м²
Зал для аренды - WAREHOUSE - OFFICES - Чижины Холл: - площадью 101,68 м2 - второй зал площа…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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