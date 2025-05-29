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Виллы с садом в Кракове, Польша

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

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