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Долгосрочная аренда студий в Кракове, Польша

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Краков, Польша
Студия 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Площадь 38 м²
$608
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Студия в Краков, Польша
Студия
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
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$680
в месяц
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Студия в Краков, Польша
Студия
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$685
в месяц
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