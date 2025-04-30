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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Кракове, Польша

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 983 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 983 м²
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 983 м²
Этаж 4/10
Сдается в аренду офис центре в Кракова. Площадь помещения 982.5 м2. Полностью меблировано. …
$18,583
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
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Коммерческое помещение 12 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 12 м²
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Этаж 5/8
Офисы с обслуживанием - выгодная альтернатива привычной для вас модели аренды офисов. Преиму…
$808
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Магазин 3 690 м² в Краков, Польша
Магазин 3 690 м²
Краков, Польша
Площадь 3 690 м²
для аренды производственно-складского зала с социально-офисной частью, расположенной по адре…
$18,659
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

с гаражом
с видом на горы
с видом на море