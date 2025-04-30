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Дома с гаражом в Кракове, Польша

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

с садом
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