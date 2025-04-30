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Квартиры с террасой в Кракове, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

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