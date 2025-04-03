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Виллы в Kolobrzeg Municipality, Польша

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Grzybowo, Польша
Вилла 7 комнат
Grzybowo, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 370 м²
Этаж 370/1
Представьте себе утро, когда солнце восходит над Балтийским морем и вы просыпаетесь в своем …
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Kolobrzeg Municipality, Польша

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