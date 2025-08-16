Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Явожно
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Явожне, Польша

1 объект найдено
Дом 5 спален в Явожно, Польша
Дом 5 спален
Явожно, Польша
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ: Дом высокого класса площадью 225 м², расположенный на участке 1121 м² в зелёной ч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Явожне, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти