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Дома в Гнезненском повяте, Польша

5 объектов найдено
Дом в Jankowo Dolne, Польша
Дом
Jankowo Dolne, Польша
Площадь 115 м²
Живите в красивом доме в здании-близнеце на престижном природном поселении в Янков-Долны, гд…
$139,927
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Дом в Витково, Польша
Дом
Витково, Польша
Площадь 640 м²
Объектом предложения является жилой дом с начала 20-го века, в котором находятся 2 квартиры,…
$444,381
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Etalon Estate Group
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Дом в Тшемешно, Польша
Дом
Тшемешно, Польша
Площадь 430 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи недвижимости с новым домом отдыха, располо…
$57,928
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Etalon Estate Group
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Дом в Гнезно, Польша
Дом
Гнезно, Польша
Площадь 290 м²
Предложение от первых владельцев. Дом расположен в престижном районе под названием Роуз. Нед…
$568,702
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Etalon Estate Group
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Дом в Гнезно, Польша
Дом
Гнезно, Польша
Площадь 220 м²
Продать дом, расположенный в Гнезно на улице Познанской
$216,371
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гнезненском повяте, Польша

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