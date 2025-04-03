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Кафе и рестораны в gmina Zamosc, Польша

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 250 м² в Ploskie, Польша
Ресторан, кафе 1 250 м²
Ploskie, Польша
Площадь 1 250 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$811,195
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Рейтинг 4.9 / 5:
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