Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Zabierzow
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в gmina Zabierzow, Польша

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Zabierzow, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов