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Виллы в gmina Wysoka, Польша

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в хорошем состоянии в Rudna, Польша
Вилла 8 комнат в хорошем состоянии
Rudna, Польша
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в gmina Wysoka, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов