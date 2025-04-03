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Квартиры в gmina Wieliczka, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Grajow, Польша
Квартира
Grajow, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта Уникальная резиденция для исключительного клиента! РАСПОЛОЖЕНИЕ: Недвижимос…
Цена по запросу
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Квартира в Величка, Польша
Квартира
Величка, Польша
Количество этажей 4
Opis nieruchomości РАСПОЛОЖЕНИЕ: Квартира расположена в новом инвестиционном комплексе, заве…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Wieliczka, Польша

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